Війна на сході: 9 обстрілів за добу, 4 загиблих і 1 поранений Суспільство | 07-08-2019, 08:32 0 78 Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:



- поблизу Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

- двічі поряд з Павлополем з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

- двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 3 рази:



- двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.



Від початку поточної доби, 7 серпня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.



Військові наголошують, що Об'єднані сили "надійно контролюють противника" на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.