До кінця тижня в Україні прогнозують спеку і грози Суспільство | 07-08-2019, 09:31 0 90 У найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози.



Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.



Так, 7 серпня прогнозується мінлива хмарність. У західних та місцями в північних областях короткочасні дощі, грози, на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.



Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с". Температура становитиме 26-31°, у східних областях 22-27°.



Києві 7 серпня без опадів, у Київській області місцями короткочасний дощ, гроза.



Температура у столиці становитиме 27-29°; по області 26-31°.



За даними синоптиків, наступні два дні, 8-9 серпня, утримається мінлива хмарність.



8 серпня в західних та північних, 9 серпня місцями у центральних, південних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.



Температура 8 серпня вночі становитиме 15-20°, вдень 27-32°, 9 серпня в Україні, крім півдня та сходу, вночі 12-17°, вдень 23-28°.



У столиці температура 8 серпня вночі 15-20°, вдень 27-32°; 9 серпня вночі 12-17°, вдень 23-28°.



Упродовж 8-9 серпня у столиці збережеться мінлива хмарність. 8 серпня короткочасні дощі, грози; 9 серпня без опадів.



Упродовж 10-11 серпня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-29°, у південній частині країни, центральних областях, на Закарпатті й Прикарпатті 26-32°.



Переважно без опадів у Києві буде і 10-11 серпня. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.