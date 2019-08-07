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Закарпатські митники склали 3 582 протоколи про порушення митних правил

Суспільство | 07-08-2019, 13:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    

З початку 2019 року підрозділами Закарпатської митниці ДФС складено 3 582 протоколів про порушення митних правил на 95 млн грн. Сума протоколів не остаточна, оскільки у 28 справах за ознаками ст. 472, 482-483 Митного кодексу України вартість предметів правопорушення ще не встановлена. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, кількість справ збільшилась на 2%. Зросла і вартість предметів порушень митних правил, аж на 115 %.
Варто зазначити, що у режимі «в’їзд» на територію України заведено 1109 справ про ПМП, у режимі «виїзд» – 2473.
При цьому в 441 складеній справі про ПМП предмети правопорушень на 77 млн грн реально вилучені.
Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що протягом січня-липня передано на розгляд суду 494 справи на 95 млн грн. Минулоріч –275 справ на 42 млн грн. Позиція митниці підтверджена у 239 справах на суму 29 млн грн.
Структура основних предметів правопорушень на Закарпатській митниці ДФС виглядає наступним чином:
- тютюнові вироби – 100 справ на 9 млн грн;
- продовольчі товари – 114 справ на 28 млн грн;
- транспортні засоби – 32 справи на 3,9 млн грн;
- промислові товари – 193 справи на 39 млн грн;
- наркотичні та психотропні речовини – 48 справ;
- зброя, боєприпаси, спецзасоби – 24 справи.
Варто зазначити, що найбільш характерними порушеннями в зоні діяльності Закарпатської митниці з початку 2019-го є порушення громадянами термінів доставлення транспортних засобів до митниці призначення (ст. 470 МКУ), перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів (ст. 481 МКУ), переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (ст. 483 МКУ).
Наймасштабніші випадки порушень митних правил:
1. Переміщення біологічних харчових добавок через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо їхньої митної вартості. По цьому факту запроваджено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 cт. 483 Митного Кодексу України, товар вартістю понад 5,7 млн грн вилучено.
2. Переміщення тютюновмісних виробів для електричного нагрівання через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо вартості товару. По цьому факту запроваджено два протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 cт. 483 Митного кодексу України, товар «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН)» вартістю майже 22 млн грн вилучено.
3. Переміщення через митний кордон України побутової техніки з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві дані щодо ваги товару. По цьому факту складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 cт. 483 Митного кодексу України, товар «побутова техніка» торгових марок «Tefal» та «ROWENTA» вартістю понад 1 млн грн вилучено.
4. Переміщення через митний кордон України у спеціально обладнаних тайниках паливного баку, каністрах для зберігання палива, речових ящиках причепу з приховуванням від митного контролю 11 300 пачок цигарок «Marble». По цьому факту складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 cт. 483 Митного Кодексу України, тютюнові вироби та транспортний засіб вилучені.
ДФС у Закарпатській області
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