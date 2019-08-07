НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО МІГРАНТА З МОЛДОВИ Суспільство | 07-08-2019, 13:15 0 65



Нелегального мігранта, який намагався незаконно пробратись через кордон з Румунією, затримали учора прикордонники відділу «Дякове» Мукачівського загону.

Про появу у прикордонні невідомої особи охоронців держрубежу повідомив місцевий мешканець. Прикордонники негайно організували пошукові заходи, в результаті яких, на околиці населеного пункту Оклі Виноградівського району затримали чоловіка без документів.

Затриманий повідомив, що він є громадянином Молдови. Також, зі слів іноземця стало відомо, що йому 47 років. Зловмисник мав на меті незаконно перетнути українсько-румунський аби покращити умови свого життя в одній з країн Європейського Союзу. Нелегала доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Наразі прикордонники встановлюють особу затриманого, а також з'ясовують законність його перебування на території України.

Подальшу долю мандрівника та оцінку його діям визначатиме суд.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



