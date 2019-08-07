За сім місяців 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло понад 7,8 млрд грн податків та зборів Суспільство | 07-08-2019, 15:04 0 28

У січні-липні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 7 823,5 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДФС у Львівській області. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року такі надходження до місцевих бюджетів області зросли на 1 319,4 млн. грн., або на 20,3 відсотка. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області.

Бюджетоформуючими у складі доходів місцевих бюджетів є: податок на доходи фізичних осіб (5 093,2 млн. грн., з часткою у загальних надходженнях податків та зборів до місцевих бюджетів 65 відс.), єдиний податок (1 295,2 млн. грн. з часткою 16,6 відс.), плата за землю (667,9 млн. грн., що складає 8,5 відс. у доходах місцевих бюджетів), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (192,6 млн. грн., з часткою 2,5 відс. у доходах місцевих бюджетів).

У липні 2019 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1 231,1 млн. грн. Порівнюючи з липнем 2018 року це на 218,0 млн. грн., або на 21,5 відс. більше.

