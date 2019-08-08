Витрати на ремонт автомобіля: чи буде право у підприємцяна відображення Суспільство | 07-08-2019, 15:59 0 119

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України. Об’єктом оподаткування фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Разом з тим, включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування, зокрема витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених ст. 177 ПКУ. Основні засоби подвійного призначення, зокрема легкові та вантажні автомобілі не підлягають амортизації. При цьому перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, визначений п. 177.4 ст. 177 ПКУ, не містить витрат на ремонт власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобіля, що належить до основних засобів подвійного призначення.

Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не має права включити до складу витрат вартість ремонту власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобіля, що використовується в її господарській діяльності та належить до основних засобів подвійного призначення.

ДФС у Закарпатській області

