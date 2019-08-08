Війна на сході: Окупанти продовжують порушувати тишу, 10 обстрілів за добу Суспільство | 08-08-2019, 09:08 0 83 Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:



- двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;

- неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:



- неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;

- двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

- поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

- у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;

- неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.



За минулу добу втрат з боку сил ООС не зафіксовано.



Від початку поточної доби, 8 серпня, противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.



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