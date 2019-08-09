З початку 2019 року до державного бюджету від Львівщини надійшло на майже 61 % більше податку на прибуток підприємств Суспільство | 08-08-2019, 15:45 0 121

В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що підприємства Львівщини у липні 2019 року сплатили до Державного бюджету України 35,9 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 10,0 млн. грн., або на 21,8 відс. менше порівнюючи з липнем 2018 року (45,9 млн. грн.) та на 18,7 млн. грн., або у 2 рази більше, ніж у тому ж місяці 2017 року (17,2 млн. гривень).

Протягом січня-липня 2019 року до державного бюджету надійшло 1311,5 млн. грн. податку на прибуток підприємств. Це на 496,1 млн. грн., або на 60,8 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом минулого року (815,4 млн. грн.) та на 849,2 млн. грн., або у 2,8 раза більше порівнюючи з аналогічним періодом 2017 року (462,3 млн. гривень).

Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.

Бюджетоформуюючими платниками з податку на прибуток підприємств у Львівській області є: ТОВ ,,Львівенергозбут”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.

