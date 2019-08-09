|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Російський Boeing-738 пролетів над Україною
|Суспільство | 09-08-2019, 08:32
| 0 77
|
|Літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від Украероцентру дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.
Про це повідомляє прес-служба Украероруху.
Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю.
"Російське судно, яке здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви, знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Украерорух нагадує, що згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літакам, у тому числі й російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України у аварійних ситуаціях.
|
|