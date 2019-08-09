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ООС: 9 обстрілів, без втрат
|Суспільство | 09-08-2019, 08:37
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|Збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.
Про ситуацію станом на 7 годину 9 серпня повідомив штаб ООС.
Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції ЗСУ обстріляні 1 раз.
"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції ЗСУ",- звітує військовий.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - запевнили у штабі.
Нагадаємо:
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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