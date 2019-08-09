На Волині у рефрижераторі з нектаринами прикордонники виявили трьох афганців Суспільство | 09-08-2019, 10:22 0 43 ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Zxdx0dRjRoc&feature=youtu.be











Трьох нелегальних мігрантів, які, скоріш за все, переплутали «рейс», затримали учора на українсько-білоруському кордоні.



Правопорушників виявили прикордонники Луцького загону під час спільного з представниками фіскальної служби огляду однієї з вантажівок, яка прибула у пункті пропуску «Доманове». В результаті огляду рефрижератора вантажівки, яка везла із Північної Македонії до Білорусі нектарини, працівники пункту пропуску виявили трьох пасажирів, з їх слів, громадян Афганістану.



Затриманих іноземців, двоє з яких є неповнолітніми, доставлено до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Крім того, до Нацполіції направлено повідомлення щодо внесення до ЄРДР даних про водія, в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».



Наразі вантажівку та водія, громадянина Північної Македонії, передано встановленим порядком представникам Національної поліції.













