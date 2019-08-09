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На Волині у рефрижераторі з нектаринами прикордонники виявили трьох афганців

Суспільство | 09-08-2019, 10:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 43 43    
ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Zxdx0dRjRoc&feature=youtu.be





Трьох нелегальних мігрантів, які, скоріш за все, переплутали «рейс», затримали учора на українсько-білоруському кордоні.

Правопорушників виявили прикордонники Луцького загону під час спільного з представниками фіскальної служби огляду однієї з вантажівок, яка прибула у пункті пропуску «Доманове». В результаті огляду рефрижератора вантажівки, яка везла із Північної Македонії до Білорусі нектарини, працівники пункту пропуску виявили трьох пасажирів, з їх слів, громадян Афганістану.

Затриманих іноземців, двоє з яких є неповнолітніми, доставлено до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів. Крім того, до Нацполіції направлено повідомлення щодо внесення до ЄРДР даних про водія, в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі вантажівку та водія, громадянина Північної Македонії, передано встановленим порядком представникам Національної поліції.
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