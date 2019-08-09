Закарпатські митники вилучили у вінничанина брендовий одяг та взуття Суспільство | 09-08-2019, 10:22 0 41

В зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення на територію України одяг та взуття відомих іноземних брендів. Товар намагався ввезти громадянин України пасажирським автомобілем «Nissan Interstar». Мешканець Вінницької області повертався з Італії, де перебував у приватних справах.

Формою проходження митного контролю громадянин обрав «червоний коридор». Працівники митниці запропонували співвітчизнику заповнити митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані, та заявив про наявність у нього багажу з особистими речами. При усному опитуванні він підтвердив відомості, вказані у митній декларації, заперечивши наявність у нього будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина України, окрім задекларованих 6 дорожніх сумок з особистими речами, митники виявили не вказаний в митній декларації та не заявлений при усному опитуванні товар іноземного виробництва. Зокрема, взуття жіноче в асортименті, одяг для жінок та чоловіків в асортименті, таких відомих торгових марок: «LeSILLA», «EMPORIO ARMANI», «MY TWIN», «TWINSET». Виявлений товар знаходився у вантажному відсіку автомобіля.

Вартість частини виявленого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Відповідно до частини 4 статті 374 Митного кодексу України, товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподатковуються ввізним митом та податком на додану вартість.

Таким чином, громадянин не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, товари вилучено.

ДФС у Закарпатській області