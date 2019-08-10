Громадянин намагався майже вдвічі занизити вартість авто Суспільство | 09-08-2019, 13:48 0 97





Автомобіль вартістю майже 2 млн. грн. вилучено.

У зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» з Республіки Польщі до України під керуванням громадянина України заїхав транспортний засіб з причепом, яким переміщували «Mercedes-Benz» «S500Е» 2017 року випуску. До митного оформлення та митного контролю громадянин подав інвойс на суму 35 тис. євро, а також договір про виконання робіт, що дає право на транспортування транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «S500Е» для громадянки в м. Одесу.

Під час виконання митних формальностей виникла підозра в наданні неправдивих відомостей щодо вартості автомобіля. Митники вирішили перевірити законність ввезення транспортного засобу, тому скерували запит до польської сторони. У відповіді зазначена вартість відповідно до експортної митної декларації Республіки Польща 70 000 євро, що згідно з курсом НБУ становить 1 970 457,44 грн. на дату ввезення.

Так, громадянин України подав органу доходів і зборів підроблені документи чи такі, що містять неправдиві дані щодо ціни транспортного засобу.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст.483 ч.1 Митного кодексу України. Транспортний засіб вилучено. Справу скерують до суду.

