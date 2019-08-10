|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Золочівщині організували християнський дитячий табір екологічного спрямування
|Суспільство | 09-08-2019, 16:13
| 0 135
|
Упродовж тижня у дитячому позаміському закладі відпочинку «Сокіл», що у селі Сасів Золочівського району, тривав християнський дитячий табір екологічного спрямування «Свята Софія».
Головною метою та завданням еко-заходів під час табору є допомогти дітям сформувати знання про важливість бережливого ставлення до навколишнього середовища, виховати любов до природи.
Під час табору учасники брали участь у вікторинах та еко-іграх на свіжому повітрі.
Також працівники природоохоронної установи провели еко-квест «Екологічний всюдихід», метою якого є розвивати пізнавальні інтереси і потреби учнів у вивченні флори і фауни планети Земля, підвищувати екологічну свідомість, соціальну активність та відповідальність за збереження навколишнього природного середовища.
У межах таборування школярі побували у знаному своєю чорнодимленою керамікою селі Гавареччина, що на Золочівщині. У майстерні гончара Івана Луковського юні мандрівники мали нагоду споглядати як виготовляється гаварецька кераміка та взяли участь в майстер-класі з виготовлення глиняних виробів.
В адміністрації НПП «Північне Поділля» зазначають, що екологічне виховання дітей є однією із найважливіших складових формування особистості, адже ці маленькі українці формуватимуть нашу країну в майбутньому.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ АВТО «ЗАПРАВЛЕНЕ» ЦИГАРКАМИ...
|10-08-2019, 01:33
| >>>
|Зовнішньоторговельний оборот на Львівській митниці ДФС за сім місяців 2019 року склав понад 80,8 млрд гривень...
|09-08-2019, 16:31
| >>>
|Зовнішньоторговельний оборот на Львівській митниці ДФС за сім місяців 2019 року склав понад 80,8 млрд гривень...
|09-08-2019, 16:15
| >>>
|На Золочівщині організували християнський дитячий табір екологічного спрямування...
|09-08-2019, 16:13
| >>>
|Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків (Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області)...
|09-08-2019, 13:53
| >>>
|Індивідуальна податкова консультація від ДФС: що потрібно знати...
|09-08-2019, 13:50
| >>>
|За наслідками семи місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 3,3 мільярдів гривень ЄСВ та 801 мільйон гривень ПДФО...
|09-08-2019, 13:49
| >>>
|