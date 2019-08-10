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Зовнішньоторговельний оборот на Львівській митниці ДФС за сім місяців 2019 року склав понад 80,8 млрд гривень

Суспільство | 09-08-2019, 16:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    

Впродовж січня-липня 2019 року у зоні діяльності Львівської митниці здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму понад 80,8 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму понад 55,0 млрд. грн., експортовано на суму понад 25,8 млрд. грн. Відповідно імпортовано 68,1% та експортовано 31,9% загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року цей обсяг збільшився на 8,6%, причому, об’єми імпорту збільшились на 11,9%, а експорту – збільшились на 2,2%.
Впродовж січня-липня 2019 року Львівською митницею оформлено 226 844 митних декларації (далі ‒ МД).
Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався, в основному, з таких країн: Польща – 36,8%, Німеччина – 20,1%, Італія – 3,9%. Серед основних імпортних товарів були: речі, що були у вжитку (3,6% від загалу), автомобілі легкові (3,6% від загалу), шкіра ВРХ (2,9% від загалу). Країною походження товарів, що імпортувались у січні-липні 2019 року, були Польща (27,7%), Німеччина (17,0%), Китай (8,8%) та інші.
Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, у такі країни: Польща (31,2%), Німеччина (16,4%), Чехія (9,5%). Серед основних експортних товарів були: проводи ізольовані (24,5% від загалу), меблі для сидіння (11,7% від загалу), інші меблі та їх частини (3,3% від загалу).
Впродовж липня 2019 року у зоні діяльності Львівської митниці ДФС здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму понад 11,9 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму майже 8,4 млрд. грн., експортовано на суму понад 3,5 млрд. грн., що складає відповідно 70,2% (імпорт) та 29,8% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівнюючи з червнем 2019 року цей обсяг збільшився на 8,4%, причому, об’єми імпорту збільшились на 11,6%, а експорту – збільшились на 1,3%.
Станом на 01 серпня 2019 року Львівською митницею взято на облік 7008 осіб, що здійснюють операції з товарами. Зовнішньоекономічну діяльність у січні-липні 2019 року здійснювали 4296 суб’єктів господарювання.
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