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ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ АВТО «ЗАПРАВЛЕНЕ» ЦИГАРКАМИ
|Суспільство | 10-08-2019, 01:33
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В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська» прикордонники Львівського загону запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Їх, до Республіки Польща намагалася вивезти громадянка України. Цигарки жінка ховала в газовому балоні свого авто, марки " Опель ". Усього було виявлено майже 500 пачок цигарок. Цигарки та автомобіль вилучено та передано компетентним органам.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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