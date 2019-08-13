У США в дитячому садку загинули п’ятеро дітей Суспільство | 12-08-2019, 08:32 0 137 У неділю, 11 серпня, в американському штаті Пенсильванія сталася пожежа в дитячому садку, в результаті чого загинули п’ятеро дітей.



Про це повідомляє AP.



За словами начальника пожежної охорони Гая Сантона, загиблим було від восьми місяців до семи років.



У результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству. Причини загоряння встановлюються.