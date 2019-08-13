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Прокуратура Львівщини забезпечує системний нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Суспільство | 12-08-2019, 10:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 130 130    



Цьогоріч в місцях несвободи не зафіксовано грубих порушень прав в’язнів, скоєння ними тяжких злочинів, масових заворушень та інших надзвичайних подій, що набули суспільного резонансу.

На постійному контролі органів прокуратури області перебували випадки застосування до ув’язнених та засуджених осіб крайніх заходів дисциплінарного впливу. За вказівками прокурорів поновлено права 5 незаконно поміщених у дисциплінарні ізолятори установ виконання покарань в’язнів.

Приділено увагу дотриманню прав в’язнів на отримання необхідної медичної допомоги. Завдяки вжитим заходам та своєчасному наданню необхідної медичної допомоги у виправних колоніях та арештних домах області не допущено смертності серед осіб, засуджених до позбавлення волі та арешту.

Проведено ефективні перевірки дотримання вимог законодавства щодо забезпечення режимних вимог, перекриття каналів та шляхів надходження на територію зон, що охороняється, заборонених предметів, які можуть сприяти в’язням у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України за фактом отримання службовою особою ДУ «Львівська УВП № 19» неправомірної вигоди за передачу в’язням заборонених предметів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Складено та скеровано до суду 2 протоколи про вчинення працівниками ДУ «Миколаївська ВК №50» адміністративних правопорушень, пов’язаних з намаганням незаконної передачі засудженим заборонених предметів - мобільних телефонів.

Не залишено поза увагою стан додержання уповноваженими органами з питань пробації виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Встановлено, що в деяких випадках засуджені, яким за вироками судів призначено додаткове покарання у вигляді заборони займатись певною діяльністю (керувати транспортними засобами), під час перебування на обліку в територіальних органах пробації, продовжували вчиняти правопорушення, пов’язані з порушенням Правил дорожнього руху, чим систематично ухилялися від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Усього, за результатами проведених перевірок з указаних питань розпочато 3 кримінальні провадження за ч.1 ст.389 КК України. Справи скеровано в суд з обвинувальними актами для розгляду по суті.

Організовано перевірки дотримання вимог законодавства при застосуванні до громадян, які перебувають у психоневрологічних інтернатах, заходів примусу та обмеження їх прав і свобод.

За їх результатами зареєстровано 2 кримінальні провадження за фактами зловживання опікунськими правами щодо недієздатних осіб, які перебувають у таких закладах, виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні, з порушенням вимог законодавства тощо. Досудове розслідування триває.

Постійно в полі зору органів прокуратури області перебуває стан додержання вимог законодавства при здійсненні розшуку засуджених осіб, які ухиляються від відбування кримінальних покарань у виді позбавлення волі та арешту. За втручанням органів прокуратури області розшукано та скеровано для реального відбування покарання 9 таких осіб.

Не залишено поза увагою стан дотримання законодавства в діяльності місць тимчасового тримання прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Виявлено порушення у сфері застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, забезпечення затриманим особам права на захист, дотримання вимог режиму тримання, матеріально-побутових потреб тощо. За внесеними 11 документами прокурорського реагування до встановленої законодавством відповідальності притягнуто 15 посадових осіб.

Цього року прокурорами за результатами проведення регулярних перевірок у вказаній сфері внесено 228 документів прокурорського реагування на виявлені порушення, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 122 службові особи органів національної поліції, державної кримінально-виконавчої, міграційної та прикордонної служб; поновлено права 5 незаконно поміщених у дисциплінарні ізолятори установ виконання покарань в’язнів; розпочато 6 кримінальних проваджень за ознаками ч.3 ст.368, ч.1 ст.191, ч.1 ст.389, ст.167 КК України, 4 з яких скеровано до суду з обвинувальними актами.

Робота на вказаному напрямку триває.



Пресслужба прокуратури Львівської області
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