Три незаконні АЗС ліквідовані у Львівській області Суспільство | 12-08-2019, 10:47 0 290



Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області припинили незаконну діяльність трьох АЗС на території Львівської області.

В рамках проведення операції «Акциз – 2019» було задокументовано незаконну діяльність трьох АЗС на території Городоцького, Жовківського районів та м. Броди, через які здійснювалась реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

Всього описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 150 тис. грн., паливо-мастильні матеріали в кількості приблизно 67,5 тонн орієнтовною вартістю близько 2 млн. 25 тис. гривень.

Щодо порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до суду.

