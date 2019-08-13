НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ Суспільство | 12-08-2019, 13:31 0 127 У рамках спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2019» учора поблизу українсько-польського кордону військовослужбовці Львівського загону затримали п’ятьох порушників.

На околиці населеного пункту Угнів прикордонники відділу «Павловичі», неподалік держрубежу зупинили автомобіль «Мерседес», яким їхали п’ять громадян Туреччини та два – України. Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності. Відносно двох наших співвітчизників наразі тривають перевірочні заходи за фактом можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Встановлено, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.



Пресслужба Львівського прикордонного загону

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