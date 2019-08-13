Сплата авансових внесків підприємцями на загальній системі оподаткування Суспільство | 12-08-2019, 14:12 0 128

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються фізичними особами-підприємцями, які обрали загальну систему оподаткування, самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат. Щоквартально авансові внески сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується. Це передбачено п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку на доходи фізичних осіб згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати. Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку.

ДФС у Закарпатській області

