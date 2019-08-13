Ведмежий притулок Домажир запрошує на майстер-клас Суспільство | 12-08-2019, 16:08 0 137



17 серпня з нагоди Медового спасу у Ведмежому притулку Домажир відбудеться святковий майстер-клас з розпису медового пряника – ведмежатка. Відтак, маленькі відвідувачі та їх батьки матимуть унікальну можливість взяти участь у святі.

Кожен зможе самостійно творити, а також не лише скуштувати свій смаколик, але й підготувати чудовий подарунок рідним та друзям. І, звичайно, пам'ятна фотосесія з особистими витворами кондитерського мистецтва чекатиме на всіх учасників.

Вартість - 70 гривень.

Початок о 14:00 годині.

Аби взяти участь - необхідно хареєструватися за посиланням.



