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«Надбужанські медобори»: на території Олеського замку відбувся II Міжнародний фестиваль меду

Суспільство | 12-08-2019, 16:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    


На території музею-заповідника «Олеський замок» відбувся II Міжнародний фестиваль меду «Надбужанські медобори». Захід провели з метою популяризації професії пасічника, актуалізації споживання екологічно чистої, корисної продукції бджільництва, промоції та продажу сучасного реманенту, привернення уваги до історичної та культурної спадщини.
Учасників та гостей свята привітала т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко, яка з нагоди професійного свята відзначила кращих пасічників області.
«Я бажаю усім гарного свята, скуштувати найкращого меду, який у кожного пасічника є унікальним, а працьовитим пасічникам – примножувати природні багатства нашої країни» - зазначила Людмила Гончаренко.
Участь у заході взяли делегації з Литви та Польщі, мешканці та гості Львівщини.
Відтак, кожен відвідувач мав нагоду не лише побачити перлину Золотої підкови – Олеський замок, але й скуштувати запашний мед різних сортів, придбати різноманітну сувенірну продукцію з емблемою свята, відвідати виставку старожитніх речей, пов’язаних з бджолярством, ознайомитися з сучасним реманентом пасічників, взяти участь у майстер-класах, які проводили досвідчені бджолярі.
Також для гостей свята лунала концертна програма за участю вокальних та танцювальних колективів, виконавців району та області.
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