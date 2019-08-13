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На Золочівщині вперше відзначили День Західного Бугу

Суспільство | 12-08-2019, 16:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 141 141    

У м.Золочів вперше відзначили День Західного Бугу. Золочівщину для святкування цьогоріч вибрали не випадково, адже р. Західний Буг бере свій початок у селі Верхобуж Золочівського району.
В межах свята всі присутні могли придбати корисні для себе речі та продукти на ярмарку екотоварів та корисної їжі, долучитися до інтерактивних розваг, конкурсів, спортивних хвилинок, майстер-класів для дітей і дорослих та зробити яскраві світлини на згадку про проведений день присвячений Дню Західного Бугу.
Також у межах відзначення Дня Західного Бугу у Золочеві відбулася Виставка робіт конкурсу малюнку «Мальовничі річки Західного Бугу», нагородження переможців, а Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м.Львів, Україна) та Регіональне управління водного господарства в м. Люблін (Республіка Польща) підписали Угоду про співробітництво в басейні Західного Бугу.
З вітальним словом на відкритті свята також виступив і директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Руслан Гречаник, який зазначив, що на засіданні басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну, яке відбулося 7 травня, було вирішено щорічно відзначати День Західного Бугу у серпні.
До свята долучилися і природоохоронні Львівщини, НПП «Північне Поділля», які під час святкувань презентували свою природоохоронну, екологічну та рекреаційну діяльність гостям свята, а народний митець-гончар Іван Луковський проводив майстер-клас із виготовлення глиняних виробів славнозвісної гаварецької кераміки.
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