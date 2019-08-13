19 серпня - електронні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок с/г призначення Суспільство | 12-08-2019, 16:10 0 199

У понеділок, 19 серпня, відбудуться електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту). Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Земельні аукціони проведуть на електронному майданчику ДП «СЕТАМ».

До продажу права оренди на електронних земельних торгах пропонують право оренди 2-х земельних ділянок розташованих у Жовківському районі Львівської області, загальною площею 8,3 га:

- Жовківський район, Новокам’янська сільська рада, площа земельної ділянки – 4,5 га.Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 2276,7 грн.

- Жовківський район, Новокам’янська сільська рада, площа земельної ділянки – 3,8 га.Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 1155,0 грн.

Детальніше ознайомитися з запропонованими лотами, переліком земельних ділянок можна тут і тут.



