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Відтепер декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці можна подати онлайн

Суспільство | 12-08-2019, 16:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 166 166    


З  липня  Головне управління Держпраці, як учасник пілотного проекту, надає адміністративну послугу з реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці в електронному вигляді. Отримати цю послугу можна через Єдиний державний портал адміністративних послуг (https://my.gov.ua). Скористатись цією можливістю можуть усі підприємства зареєстровані у Львівській області.
Для цього керівник суб’єкта господарювання, маючи електронний цифровий підпис (ЕЦП), повинен зареєструватись в особистому кабінеті  Єдиного державного порталу адміністративних послуг.
Після підтвердження процедури реєстрації обрати опції: «Безпека та захист» – «Роботи підвищеної небезпеки» – «Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці» – «Замовити послугу».
В шаблоні декларації заповнити всі необхідні рядки, накласти електронний цифровий підпис та подати до Головного управління. Протягом  п’яти робочих днів з дня надходження Головне управління повідомить суб’єкта господарювання про результати розгляду декларації. Зареєстрована Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці оприлюднюється на вебсайті Управління в розділі «Діяльність» – «Адміністративні послуги» – «Реєстр Декларацій за 2019 рік».
Консультації можна отримати зателефонувавши у відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ГУ Держпраці у Львівській області за номером (032) 235-60-16.

Сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції
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