Закарпатська митниця ДФС оформила 99,9% митних декларацій в електронному вигляді Суспільство | 12-08-2019, 19:06 0 167

У липні поточного року позначка оформлених митних декларацій, в Закарпатській митниці ДФС, з використанням процедури електронного декларування зафіксувалась на 99,9%.

Зауважимо, що декларації оформлюються до ввезення товарів та транспортних засобів комерційного призначення на територію України або після їх ввезення під час перебування на території пункту пропуску через державний кордон України. Ввезення товарів на митну територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митним органом.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС в пунктах пропуску готові оформлювати 100% митних декларацій з використанням процедури електронного декларування. Керівники митних постів постійно роз’яснюють суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності переваги електронного декларування та надають їм необхідну методичну допомогу. Завдяки цьому сервісу скорочуються фінансові витрати на здійснення митних процедур, що, в свою чергу, сприяє збільшенню товарообігу.

На підставі електронних митних декларацій здійснюється ряд операцій, серед яких: зняття експортно-імпортних операцій з валютного контролю та продаж іноземної валюти для проведення розрахунків підприємствами; підтвердження фактичного вивезення товарів за кордон; державна реєстрація транспортних засобів тощо. Варто зазначити, що проходження митних формальностей з поданням митному органу електронної митної декларації доступне усім підприємствам, що перебувають на обліку у митних органах та посадові особи яких мають засоби електронного цифрового підпису.

ДФС у Закарпатській області

