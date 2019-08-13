Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 13-08-2019, 09:21 0 111



Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.



Минулої доби пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попереднім днем. Загалом через КПВВ прослідувало 39 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 9115 осіб та 1105 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 8245 осіб та 1400 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 7295 осіб та 1290 транспортних засобів;



«Гнутове» – 4310 осіб та 930 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 10035 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 20/40; «Мар’їнка» – 0/50; «Новотроїцьке» – 30/50; «Гнутове» – 20/0.



Учора в КПВВ «Мар’їнка» громадянин спробував «домовитися» з прикордонниками щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» задокументовано, громадянина передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.