Вода на 5 пляжах Одеси не відповідає нормам Суспільство | 13-08-2019, 10:12 0 104 Джерело: Одеський обласний лабораторний центр МОЗ



В Одесі на пляжах "Аркадія", "Відрада" та пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану морська вода не відповідає нормам.



Текст повідомлення: "Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам проби морської води, відібрані 6 серпня на пляжах 10, 13, 16 станцій В.Фонтану, "Аркадія" і "Відрада"".



Деталі: Загалом у зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та м.Одеси дослідили 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на санітарно-хімічні показники.



Про відхилення від норми на інших пляжах не повідомляється.



Також в Одеській області з 1 по 8 серпня відібрали для аналізу 119 проб питної води.



Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по санітарно-мікробіологічним показникам 17 проб:(м. Подільськ, Ананьїв, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, села Вигода, Петровське, Овідіопольський район, села Грибівка, Дальник, смт.Велика Михайлівка) і по санітарно-хімічним показникам 4 проби: (Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, село Вигода, Арцизський район, села Теплиця, Виноградівка).