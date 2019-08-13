До кінця року у Брюховичах збудують Центр надання адміністративних послуг Суспільство | 13-08-2019, 10:20 0 100 Львів будує у Брюховичах Центр надання адміністративних послуг та медіатеку. Зараз виконують внутрішні роботи і оздоблюють фасад, тож до кінця року планують відкрити офіс. Він діятиме на вул. Івасюка, 2а. Водночас, уже завершують роботи зі створення ЦНАП і в м. Винники та смт. Рудно — тут усі роботи теж виконують за кошти міського бюджету Львова.



Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, ЦНАП в смт. Брюховичі запроектований за сучасними енергоефективними, безпечними та довготривалими в експлуатації технологіями.



На 1-му поверсі будівлі розмістять ЦНАП та приймальну селищної ради Брюхович. Також частину 1-го поверху використовуватимуть для медіатеки. А 2-ий поверх будівлі передбачений для різних зустрічей.



Замовником робіт є ЛКП «Рембуд», виконавцем — ТзОВ «Західнафтохімбуд». Загальна вартість робіт становить 7,1 млн. грн. Станом на зараз роботи з облаштування ЦНАП виконано орієнтовно на 55%.



«Зараз виконуємо внутрішні роботи і оздоблення. Поклали плитку і вже поставили вікна. Плануємо до кінця року всі роботи завершити», — зазначили в ЛКП «Рембуд».



Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема — на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район).