|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ПОЗБАВИЛИ КОНТРАБАНДИСТІВ ЧИМАЛОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ
|Суспільство | 13-08-2019, 13:52
| 0 60
|
У Чернівецькій області група осіб, з-поміж десяти місцевих мешканців прикордоння, намагалася незаконно порушити кордон з Румунією, аби доправити партію контрабандного курива.
«Горе-бізнесменів» цієї ночі виявив прикордонний наряд відділу «Красноїльськ». Група молодиків із пакунками за спиною, якраз направлялася в сторону державної межі. Аби не допустити порушення кордону та позбавити пачкарів товару прикордонникам довелося здійснити кілька пострілів зі штатної зброї.
А ні голосові команди, а ні попереджувальні постріли у повітря не зупинили зухвальців. З появою прикордонників пачкарі покинули товар та вдалися до втечі, залишивши по собі 14,5 тисяч пачок сигарет. За попередньою оцінкою втрати товару контрабандистами оцінюються в понад 400 тисяч гривень.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
|
|