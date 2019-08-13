НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ПОЗБАВИЛИ КОНТРАБАНДИСТІВ ЧИМАЛОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ Суспільство | 13-08-2019, 13:52 0 60



У Чернівецькій області група осіб, з-поміж десяти місцевих мешканців прикордоння, намагалася незаконно порушити кордон з Румунією, аби доправити партію контрабандного курива.

«Горе-бізнесменів» цієї ночі виявив прикордонний наряд відділу «Красноїльськ». Група молодиків із пакунками за спиною, якраз направлялася в сторону державної межі. Аби не допустити порушення кордону та позбавити пачкарів товару прикордонникам довелося здійснити кілька пострілів зі штатної зброї.

А ні голосові команди, а ні попереджувальні постріли у повітря не зупинили зухвальців. З появою прикордонників пачкарі покинули товар та вдалися до втечі, залишивши по собі 14,5 тисяч пачок сигарет. За попередньою оцінкою втрати товару контрабандистами оцінюються в понад 400 тисяч гривень.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

