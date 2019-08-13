Повідомте вчасно податкову про зміну місця реєстрації! Суспільство | 13-08-2019, 13:53 0 63

Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що від достовірності наданої громадянами інформації органам доходів і зборів залежить отримання повідомлень-рішень на сплату майнових податків.

Відповідно до податкового законодавства податкове повідомлення - рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надсилається платнику за місцем його реєстрації.

Інформація щодо місця реєстрації – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє орган доходів і зборів про зміну місця реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок чого виникає податковий борг, штрафні санкції, арешт майна.

Зазначена ситуація має місце через те, що органи ДФС відповідно до податкового законодавства надсилають платникам податкові повідомлення - рішення за наявною в ДФС інформацією. Частіше за все інформація про місце реєстрації платника − це інформація на момент отримання громадянином ідентифікаційного коду.

У зв’язку з цим наголошуємо, що громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

