На понад 344 млн грн зросли надходження ПДВ на Львівщині за сім місяців 2019 року Суспільство | 13-08-2019, 13:54 0 83



У липні 2019 року до Державного бюджету України від Львівщини надійшло 416,0 млн. грн. податку на додану вартість, що на 32,3 млн. грн., або на 8,4 відс. більше, ніж у липні 2018 року (383,7 млн. грн.). Також такі надходження є більшими на 23,6 млн. грн., або на 6% надходжень ПДВ у червні 2019 року (392,4 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області.

Протягом січня-липня 2019 року до державного бюджету надійшло 2 709,5 млн. грн. ПДВ, що на 344,2 млн. грн., або на 14,6 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (2 365,3 млн. грн.).

