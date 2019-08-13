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Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» зі словацької сторони
|Суспільство | 13-08-2019, 13:55
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Увага! 14 серпня 2019 року у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» тимчасово з 8:00 до 12:00 (середньоєвропейського часу) через повне відключення електроенергії буде припинено оформлення та пропуск пасажирського та вантажного транспортну. Роботи проводяться на словацькій стороні.
З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць.
ДФС у Закарпатській області
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