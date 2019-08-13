У КПВВ «Станиця-Луганська» знову введено скорочений режим роботи Суспільство | 13-08-2019, 15:34 0 42



За інформацією української сторони СЦКК, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.



Відповідно до рішення Командувача Об’єднаних сил та з метою збереження життя та здоров’я цивільного населення, з учорашнього дня режим роботи КПВВ «Станиця-Луганська» було змінено – контрольний пункт функціонуватиме щоденно з 6.00 до 18.00.



У зв’язку з вибухонебезпечністю робіт по розмінуванню, після зазначеного часу пропуск через лінію розмежування у цьому КПВВ не здійснюватиметься.



Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.









