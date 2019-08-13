Соціальні працівники організують для дітей майстер-клас з виготовлення патріотичних сердечок Суспільство | 13-08-2019, 15:39 0 52 З нагоди Дня незалежності, відділ соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спільно із підприємством «Рукомисли», організовують для дітей майстер-клас із виготовлення жовто-блакитних сердечок у техніці сухого валяння вовною.



Майстер-клас «Люблю Україну» відбудеться 22 серпня о 15.00 год. у приміщенні Центральної дитячої бібліотеки (вул. Окуневського, 3). Вікова категорія учасників — 8−15 років.



«В останні роки свідомість українців зазнала змін. Тепер ми пишаємося своєю приналежністю до славетного козацького роду. 24 серпня — День незалежності України, стало для нас справжнім святом, до якого готуються та відзначають усією сім’єю. До цього свята готується і наш відділ», — повідомили у відділі соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.



Контактна особа для ЗМІ: Оля Андрушко, тел.: 096 23 73 510.