За використання землі в Закарпатті сплачено понад 249 млн грн Суспільство | 13-08-2019, 16:39 0 20

Протягом січня-липня 2019 року надходження плати за землю від платників Закарпатської області склали 249 млн 177 тис. млн грн. З цієї суми, що надійшла до місцевих бюджетів Закарпаття, 218 млн 430 тис. грн – внесок юридичних осіб. Решту, 30 млн 747 тис. грн, сплатили фізичні особи.

За інформацією фахівців органів ДФС, у липні 2019-го зберігалась позитивна динаміка по надходженню плати за землю. Зокрема, у липні поточного року місцевий бюджет збагатився більше ніж 45 млн 573 тис. грн, що у порівняні з надходженням цього податку, наприклад у липні 2018 року, більше на 18 млн 475 тис. грн.

Варто зазначити, що в цьому році податкові повідомлення – рішення про сплату податку були направлені понад 300 тис. громадян.

Фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області, інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

ДФС у Закарпатській області

