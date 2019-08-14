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ООС: Бойовики відкривали вогонь 13 разів за добу

Суспільство | 14-08-2019, 08:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

- неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- двічі в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- в районі Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат з боку бійців ООС не зафіксовано.

Від початку поточної доби, 14 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню поблизу Пісків зі стрілецької зброї.

Нагадаємо:

У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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