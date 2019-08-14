Прокуратура забезпечила стягнення на користь держави більше 86 млн. грн Суспільство | 14-08-2019, 10:56 0 51



Завдяки наполегливій позиції прокуратури області задоволено позов Державного агентства автомобільних доріг та стягнуто більше 86 млн. грн збитків, заподіяних державі невиконанням договору, укладеного під гарантії Світового банку.



Так, прокуратурою Львівської області ініційовано вступ у розгляд справи за позовом Державного агентства автомобільних доріг України до «Joca Ingenieria & Construcciones, S.A.» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хока-Україна» про стягнення солідарно 86 850 383, 36 грн.



Справа слухалась судами неодноразово.



Постановою Вищого господарського суду України від 21.06.2017 постановлені рішення судів першої та апеляційної інстанції скасовані, а справа направлена на новий розгляд до суду першої інстанції.



При новому розгляді справи, судом встановлено, що внаслідок неналежного виконання умов контракту по капітальному ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський відповідачами у справі Joca Ingenieria Y Construcciones, S.A. та ТзОВ «Хока-Україна» заподіяно збитки Державному агентству автомобільних доріг України, а також не повернуто суми авансових платежів за господарським зобов’язанням.



За таких обставин, суд визнав вимоги позивача та прокурора, який вступив у розгляд справи на захист державних інтересів, підставними і обґрунтованими та 11.07.2019 виніс рішення про стягнення на користь держави більше 86 млн. грн.



Принципова позиція прокуратури області сприяла постановленню законного та обґрунтованого рішення суду.











Пресслужба прокуратури Львівської області