Для переміщення тютюну контрабандисти пересіли з позашляховиків на коней Суспільство | 14-08-2019, 13:37 0 125

ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=65oYvUYqMTM&feature=youtu.be



Із попереджувальними пострілами довелося зупиняти «кінний караван» із контрабандним куривом біля кордону з Румунією прикордонникам Чернівецького загону.

Учора надвечір, в ході відпрацювання здобутої напередодні інформації, співробітниками оперативних підрозділів Західного регіонального управління та військовослужбовцями Чернівецького загону на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ» вдалося затримати «кінний караван» із куривом. Завантажені ящиками сигарет коні разом із своїми власниками прямували в бік кордону. З появою прикордонників правопорушники покинули товар та тварин і почали втікати. Під час їх переслідування прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору, проте останні проігнорували вимоги та втекли. Зараз тривають пошуки втікачів.

Трьох коней та 10 940 пачок сигарет доправлено до відділу прикордонної служби до ухвалення правового рішення. За попередньою оцінкою товар коштує майже півмільйон гривень.



