Закарпатські митники зустрілись із представниками власників «євроблях» Суспільство | 14-08-2019, 13:43 0 123

У вівторок, 13 серпня 2019 року, керівництво Закарпатської митниці ДФС провело зустріч із представниками однієї із громадських організацій області, яка представляє інтереси власників транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В ході зустрічі обговорювались нові санкції, які набувають чинності 22 серпня 2019 року. Санкції передбачені Законом України від 8 листопада 2018 року №2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну території України».

Фахівці митниці роз’яснили представникам громадської організації, як на практиці застосовуватимуться штрафні санкції за перевищення строку доставки чи тимчасового ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Митники наголосили на тому, що передавати у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила автомобіль чи не поміщувала його у митний режим транзиту не рекомендується. За це передбачена суттєва відповідальність.

Крім того, Законом України №2612-VIII передбачена відповідальність за використання транспортного засобу, який тимчасово ввезений на митну територію України чи поміщений у митний режим транзиту, для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів.

Митники радять власникам «євроблях», аби до них не застосувались санкції, до 22 серпня 2019 року вивезти транспортні засоби за межі митної території України або задекларувати автомобілі у митний режим «імпорт».

ДФС у Закарпатській області



