Львівська митниця ДФС та ЄБА обговорили актуальні питання співпраці Суспільство | 14-08-2019, 15:49 0 141

Сьогодні в адміністративному приміщенні Львівської митниці ДФС відбулась робоча зустріч в.о. начальника Львівської митниці ДФС Євгена Сафонова та голови координаційної ради Західноукраїнського Офісу Європейської Бізнес Асоціації (Асоціації) Антона Подільчака. Участь у зустрічі взяли заступник начальника Львівської митниці ДФС Павло Македон та керівник Офісу Мар’яна Луцишин.



Під час зустрічі обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці. Було акцентовано увагу на створенні належних умов роботи суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Учасники зустрічі зазначили, що умовою успішної співпраці митниці та бізнесу має бути чесна, прозора діяльність митниці у питаннях визначення митної вартості товарів, а також боротьби з незаконним переміщенням товарів з одного боку та добросовісне декларування товарів з іншого.



Євген Сафонов відзначив, що на сьогодні є певні зрушення, зокрема збільшується кількість суб’єктів ЗЕД, які здійснюють митне оформлення у зоні діяльності Львівської митниці, а також чимало таких, які хочуть чесно ввозити товари, їх декларувати та сплачувати митні платежі, а не використовувати схеми для незаконного ввезення.



Окрім того, розглянули ситуації з накопиченням транспортних засобів у пунктах пропуску та на під’їзних шляхах. Зокрема викликає занепокоєння питання обмеження видавання дозволів на міжнародні перевезення. У разі одночасного їх видавання є ризик виникнення спонтанних черг вантажних транспортних засобів.



Стосовно накопичення легкових автомобілів, то шляхами вирішення цього питання може стати створення сервісних зон, запровадження електронної черги, розбудова інфраструктури пунктів попуску. З усіх цих напрямів напрацьовуватимуться спільні рішення. Також сторони дійшли порозуміння з багатьох питань, домовились про необхідність постійної якісної комунікації між Асоціацією та керівництвом Львівської митниці, проведення зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації щодо актуальних питань митного законодавства.