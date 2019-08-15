Через тиждень вступають в дію санкції по «євробляхах» Суспільство | 14-08-2019, 18:53 0 117

З 22 серпня 2019 року вступають в дію норми щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

Санкції повинні були набути чинності з 24 травня 2019 року, однак їх відтермінували на 90 днів.

У власників автомобілів на іноземній реєстрації при оформленні транспортних засобів наразі є ще можливість вивезти транспортні засоби за межі митної території України або задекларувати їх у митний режим «імпорт» до 22 серпня 2019 року.

Посилення санкцій за перевищення термінів транзиту та тимчасового ввезення авто на іноземній реєстрації передбачено новими нормами Митного кодексу, які вступають в силу з 22 серпня 2019 року. Максимальний розмір штрафу складає 170 тис. грн за перевищення відповідних термінів понад 30 днів.

Також статтею 469 Митного кодексу України передбачено відповідальність за передачу автомобіля на іноземній реєстрації у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо його не ввозила. Розмір штрафу складає 34 тис. гривень.

Варто зазначити, що транспортні засоби з іноземною реєстрацією, які будуть ввозитися громадянами на територію України на термін понад 30 днів, мають бути поставлені на облік – зареєстровані, в органах МРЕО протягом 10 днів з дня ввезення.

Зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, встановлюють відповідальність за керування водієм автомобілем, незареєстрованим або неперереєстрованим в установленому порядку. Штраф складає 170 гривень. Повторне протягом року вчинення аналогічного порушення матиме наслідком застосування до порушника штрафу розміром 17 тис. грн та позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС підготували презентаційні матеріали у яких зокрема йдеться про те, як буде здійснюватись обмін інформацією між митницею та Нацполіцією; які передбачені штрафи за порушення митних режимів та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування; які санкції будуть застосовуватись до власників «євроблях» з боку Нацполіції; які дії пропонують вчинити громадянам для уникнення порушення законодавства.

ДФС у Закарпатській області

