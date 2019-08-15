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Прийом робіт конкурсу «Ровером по Розточчю» триває

Суспільство | 14-08-2019, 18:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    


З метою залучення більшої кількості осіб до конкурсу «Ровером по Розточчю», на прохання зацікавлених представників навчальних закладів, департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА продовжує час подання робіт конкурсу до 30 вересня.

Всі охочі можуть брати участь в конкурсі. На конкурс подають малюнки, фотографії, вірші, оповідання та відеороботи присвячені природі регіону Розточчя та можливостям його туристичного потенціалу, зокрема велотуризму як екодружньому виду туризму в межах регіону Розточчя, який багатий на веломаршрути та об’єднує дві країни – Польщу і Україну.
Учасники конкурсу повинні надіслати роботи та інформацію про автора на поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА (79026, м.Львів, вул.Стрийська, 98), зазначивши на листі: конкурс «Ровером по Розточчю» та їх електронний варіант на електронну скриньку: (biores_lviv@ukr.net). Малюнки і фотоматеріали обов'язково повинні бути подані організатору у паперовому варіанті до 30 вересня 2019 року.
Автори найкращих робіт отримають подарунки.
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном: 2387399 чи пишіть на електронну скриньку biores_lviv@ukr.net.
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