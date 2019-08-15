Аграрії Львівщини отримають фінансову підтримку за придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур Суспільство | 14-08-2019, 21:50 0 92



Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.08.2019 № 469 затверджено розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» для компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.



Зокрема, фінансову підтримку в сумі 2,4 млн грн отримають 8 суб’єктів господарювання Львівської області за придбаний у поточному році садивний матеріал лохини, полуниці та горіха волоського, які посаджені на площі 37,6 га. Це перший у 2019 році транш коштів, розподілений за документами, поданими до 20 червня поточного року.

Зазначимо, що на підтримку розвитку садівництва, виноградарства і хмелярства з державного бюджету у 2019 році виділили 200 млн грн. Приймають документів двічі на рік до 20 червня та до 20 листопада.

Детальніше з умовами підтримки та участі у програмі аграрії можуть ознайомитись на сайті Мінагрополітики та у департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації за телефонами: (032) 255-50-62 (приймальна); (032) 255-05-72 (відділ рослинництва і тваринництва).



