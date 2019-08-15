За виготовлення та носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, раніше судимому уродженцю Львівщини винесли вирок Суспільство | 15-08-2019, 16:24 0 27







За участі прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2 завершено судовий розгляд стосовно 29-річного раніше судимого чоловіка, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст.263 КК України (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу).



Встановлено, що зловмисник, цьогоріч в травні, відбуваючи покаранння у ДУ «Личаківська виправна колонія №30» у м.Львові за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), знайшов на виробничій зоні напильник, із якого саморобним способом виготовив ніж, який зберігав та переносив при собі у шкарпетці.



11 липня, вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.



На підставі ч.1 ст.71 КК України, з врахуванням вироку суду від 21.09.2018 року за ч.3 ст.185 КК України, ч.4 ст.70 КК України, яким вказаного чоловіка засуджено до 5 років 5 місяців позбавлення волі, шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком, призначено остаточне покарання у вигляді 5 років та 5 місяців позбавлення волі.











Пресслужба прокуратури Львівської області