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ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ

Суспільство | 15-08-2019, 16:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 27 27    
ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ

Спробі незаконного переправлення через кордон групи нелегальних мігрантів запобігли учора військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону у взаємодії з угорськими колегами.
Прикордонники відділу «Лужанка», отримавши інформацію від угорських правоохоронців про виявлення ними у прикордонні невідомих осіб, негайно організували пошукові заходи. У результаті подальших спільних пошуків було виявлено та затримано п’ятеро нелегальних мігрантів з Афганістану та двох їх переправників.
З метою проведення фільтраційних заходів та складання адміністративних документів іноземців доставлено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Щодо переправників, якими виявились громадяни України 37-ми та 23-х років, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
Правову оцінку діям нелегальних «мандрівників» та їх переправників визначатиме суд.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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16:33 Сьогодні буде призупинено гаряче водопостачання у Шевченківський район Львова
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