ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 15-08-2019, 16:37 0 27



Спробі незаконного переправлення через кордон групи нелегальних мігрантів запобігли учора військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону у взаємодії з угорськими колегами.

Прикордонники відділу «Лужанка», отримавши інформацію від угорських правоохоронців про виявлення ними у прикордонні невідомих осіб, негайно організували пошукові заходи. У результаті подальших спільних пошуків було виявлено та затримано п’ятеро нелегальних мігрантів з Афганістану та двох їх переправників.

З метою проведення фільтраційних заходів та складання адміністративних документів іноземців доставлено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Щодо переправників, якими виявились громадяни України 37-ми та 23-х років, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Правову оцінку діям нелегальних «мандрівників» та їх переправників визначатиме суд.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



