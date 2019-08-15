Нарахування за податок на прибуток зросли на 106 млн грн Суспільство | 15-08-2019, 16:38 0 25

У Львові підбили підсумки декларування податку на прибуток за I півріччя 2019 року: нарахування зросли на 106 млн грн відносно аналогічного періоду минулого року

Станом на початок липня цього року очікувані нарахування податку на прибуток становили 486 млн грн За результатами проведених зустрічей та відпрацюванню наявних резервів в цілому Львівське управління забезпечило приріст нарахувань на 192 млн грн, або на 39 відсотків.

Станом на 12 серпня підприємствами Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС задекларовано позитивні нарахування за 2 квартал 2019 р. в сумі 677 млн грн, що на 139 млн грн або на 26 відсотків більше до 1 кв.2019 року. При цьому доходи платників (р.1) за 2 квартал 2019 року в порівнянні із попереднім кварталом поточного року зросли на 5,1 млрд грн або на 6 відсотків. Варто зазначити, що за підсумками I півріччя 2019 року: нарахування зросли на 106 млн грн або на 10 відсотків більше відносно аналогічного періоду минулого року.

Всього по управлінню за підсумками 2 кварталу 2019 року, 60 підприємств збільшили нарахування порівняно з 1 кварталом 2019 на загальну суму 280 млн грн, а 52 підприємства управління збільшили нарахування порівняно з 2 кварталом 2018 року на загальну суму 232 млн грн.

За підсумками I півріччя 2019 року у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, забезпечено зменшення кількості збиткових підприємств на 3 СГ та зменшення суми збитків на 251 млн грн. В порівнянні із звітністю за 1 квартал 2019 року, кількість збиткових зменшилася на 1 СГ, сума збитків на 2 млрд грн. При цьому, за підсумками 2 кварталу поточного року по 18 підприємствах забезпечено зменшення збитків на загальну суму 3,7 млрд грн.

За підсумками 2 кварталу 2019 року, нарахування по частині чистого прибутку склали 42 млн грн, що на 23 млн грн або 120 % більше в порівнянні з попереднім кварталом 2019 року.

