   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 15/08/2019 Автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами – сервіс Електронного кабінету...>> Нарахування за податок на прибуток зросли на 106 млн грн...>> ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...>> Львів отримав від прозорого продажу майна понад 416 млн грн...>> «Згідно з чинним законодавством, без згоди мешканців тариф на обслуговування будинків не піднімають», — Ірина Маруняк...>> Сьогодні буде призупинено гаряче водопостачання у Шевченківський район Львова...>> Львів’ян запрошують обговорити майбутнє пл. Коліївщини...>> Від сьогодні буде перекрито рух транспорту на перехресті вул. Пꞌясецького і вул. Полковника Болбочана...>> У Львові запрошують до співпраці людей, готових стати патронатними вихователями дітей...>> У Львові стартував прийом проектів на Громадський бюджет міста...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Розбійник зі Стрия опинився на лаві підсудних...
15-08-2019, 16:24  >>> 
20-річна львів’янка, яка до смерті побила пенсіонера, перебуватиме під вартою...
13-08-2019, 15:32  >>> 
У ВПС «Рава-Руська» затримали чоловіка, якого розшукують правоохоронні органи Молдови за вчинення тяжкого злочину...
12-08-2019, 10:46  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами – сервіс Електронного кабінету

Суспільство | 15-08-2019, 16:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 27 27    

Фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області нагадують, що в Електронному кабінеті для фізичних осіб реалізовано автоматичне заповнення основних реквізитів платіжного доручення на підставі облікових даних платника, відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджетів.
Цей сервіс надає можливість платникам податків (фізичним особам):
- скоротити час при заповненні платіжних документів;
- мінімізувати помилки при заповненні;
- сплатити податки.
Для користування електронним сервісом необхідно в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету обрати один з податків (платежів) та вибрати одну із платіжних систем.
Після переходу на сайт платіжної системи платнику достатньо вказати суму платежу та підтвердити операцію.
Звертаємо увагу, що оплата рахунків платником здійснюється з використанням платіжної карти клієнта банку, інші реквізити заповнюються автоматично.
Додатково повідомляємо, що у разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом, платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном: 0 800 501 007.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами – сервіс Електронного кабінету...
15-08-2019, 16:39  >>> 
Нарахування за податок на прибуток зросли на 106 млн грн...
15-08-2019, 16:38  >>> 
ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
15-08-2019, 16:37  >>> 
За виготовлення та носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, раніше судимому уродженцю Львівщини винесли вирок...
15-08-2019, 16:24  >>> 
Аграрії Львівщини отримають фінансову підтримку за придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур...
14-08-2019, 21:50  >>> 
Прийом робіт конкурсу «Ровером по Розточчю» триває...
14-08-2019, 18:55  >>> 
Через тиждень вступають в дію санкції по «євробляхах»...
14-08-2019, 18:53  >>> 
   АктуальноАктуально
З'явилося відео масштабної ДТП під Києвом...
12-08-2019, 10:27  >>> 
В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...
06-08-2019, 09:03  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися...
29-07-2019, 09:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка...
14-08-2019, 13:39  >>> 
США обговорюють з союзниками розгортання ракет в Азії...
14-08-2019, 08:44  >>> 
Петиція про скасування держфінансування політичних партій набрала більше 25 тис. голосів...
14-08-2019, 08:30  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Новий ринок електроенергії: тарифи для бізнесу на 20% вищі європейських...
14-08-2019, 13:40  >>> 
Данилюк про націоналізацію Приватбанку: це було обгрунтоване рішення...
14-08-2019, 08:29  >>> 
Курс валют: долар та євро трохи подорожчали...
13-08-2019, 10:17  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами – сервіс Електронного кабінету...
15-08-2019, 16:39  >>> 
Нарахування за податок на прибуток зросли на 106 млн грн...
15-08-2019, 16:38  >>> 
ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
15-08-2019, 16:37  >>> 
   ВладаВлада
Трамп погрожує вийти із СОТ...
14-08-2019, 08:27  >>> 
Завтра буде призупинено подачу води до частини вулиць Залізничного району...
12-08-2019, 13:40  >>> 
Банки США передали Конгресу документи про зв'язки Трампа з громадянами РФ...
09-08-2019, 08:33  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині відбудеться Літня школа іконопису...
09-08-2019, 16:13  >>> 
Фільм «U-311: Черкаси» буде представлено на Варшавському міжнародному кінофестивалі...
05-08-2019, 13:49  >>> 
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:39 Автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами – сервіс Електронного кабінету
16:38 Нарахування за податок на прибуток зросли на 106 млн грн
16:37 ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПРОВІДНИКІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
16:34 Львів отримав від прозорого продажу майна понад 416 млн грн
16:34 «Згідно з чинним законодавством, без згоди мешканців тариф на обслуговування будинків не піднімають», — Ірина Маруняк
16:33 Сьогодні буде призупинено гаряче водопостачання у Шевченківський район Львова
16:31 Львів’ян запрошують обговорити майбутнє пл. Коліївщини
16:30 Від сьогодні буде перекрито рух транспорту на перехресті вул. Пꞌясецького і вул. Полковника Болбочана
16:29 У Львові запрошують до співпраці людей, готових стати патронатними вихователями дітей
16:27 У Львові стартував прийом проектів на Громадський бюджет міста

   Анонси
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
Українські знімальні групи запрошують на конкурс кінопроектів...
08-08-2019, 19:09  >>> 
Оголошено конкурс серед українських міст «SMART МІСТО 2019»...
08-08-2019, 09:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования