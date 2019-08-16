ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ НА ВОЛИНІ ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ ПАРТІЙ СИГАРЕТ ЦЬОГОРІЧ Суспільство | 15-08-2019, 18:35 0 86



Державна прикордонна служба в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2019», нарощує зусилля для протидії правопорушенням на кордоні.

Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині «зелені берети» вилучили більш ніж двадцять тисяч пачок цигарок марки «Марвел» та «Мак». Їх було заховано в один із вагонів з метало плитами потяга, який прямував до Республіки Польща. Знайти контрабанду прикордонникам допоміг службовий собака.

Вилучений товар передано працівникам митної служби.

Довідка: прикордонниками Львівського загону цього року було виявлено більш ніж 65 тисяч пачок цигарок.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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