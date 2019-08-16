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ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ НА ВОЛИНІ ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ ПАРТІЙ СИГАРЕТ ЦЬОГОРІЧ

Суспільство | 15-08-2019, 18:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    


Державна прикордонна служба в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2019», нарощує зусилля для протидії правопорушенням на кордоні.
Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині «зелені берети» вилучили більш ніж двадцять тисяч пачок цигарок марки «Марвел» та «Мак». Їх було заховано в один із вагонів з метало плитами потяга, який прямував до Республіки Польща. Знайти контрабанду прикордонникам допоміг службовий собака.
Вилучений товар передано працівникам митної служби.
Довідка: прикордонниками Львівського загону цього року було виявлено більш ніж 65 тисяч пачок цигарок.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

#ЗахіднийКордон #цигарки #прикордонники #кордон #Рава - Руська #пограничники #граница #новини
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